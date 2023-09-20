В ходе обысков в офисных помещениях и кабинетах университета изъяты доказательства противоправной деятельности.

Помощнику ректора университета в Кропивницком было предъявлено подозрение в злоупотреблении властью и получении неправомерных выгод по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Подробности скандала сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По информации следствия, подозреваемый одновременно занимая должности помощника ректора и руководителя регионального коммунального предприятия, помог передать образовательное помещение под видом строительного склада без надлежащей юридической процедуры и официального оформления. Это касается 345 квадратных метров помещения, находившегося на балансе университета.

За получение такого решения подозреваемый и другие чиновники университета, включая высшую администрацию, потребовали ежемесячную неправомерную выгоду в сумме 50 тысяч гривен от предпринимателя. Следователи также проверяют, участвовали ли в этих действиях другие должностные лица из руководящего состава.

Также уточняется, что в ходе обысков в офисных помещениях и кабинетах университета изъяты доказательства противоправной деятельности. Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, а оперативное сопровождение осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

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