В результате атаки на город Львов, произошедшую 19 сентября, погиб Петр Бурбан, которому было 32 года. Человек недавно вернулся с фронта, где он служил добровольцем после начала полномасштабного вторжения России. У него остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщил мэр Львова Андрй Садовой в Facebook.

Мэр Львова подчеркнул, что за каждой потерей стоит история человека. Также он уточнил, что в результате вражеских обстрелов Львова на одном из складов погиб Петр Бурбан, встретивший там свой первый рабочий день.

Мэр также отметил, что Петр родился и вырос во Львове и решил служить добровольцем на войне после начала полномасштабного вторжения россии. Он провел на фронте полтора года.

"Недавно вернулся с войны в семью. Дома Петра ждала жена и трое маленьких детей. 2 недели он искал работу и вчера был его первый рабочий день. Первый и последний. Вражеский шахед унес жизни у сына, мужа, отца", - добавил мэр города.

Под этим сообщением пользователи социальных сетей выражают соболезнования и оставляют отзывы. Некоторые указывают на иронию судьбы, которая позволила Петру Бурбану выжить в аду войны, но смерть нашла его в родном городе, удаленном на сотни километров от фронтовой линии.

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