В Черниговской области зять женился на теще, ранее "отправившей" его в тюрьму.

Так, мужчина женился на своей экс-теще, за нападение на которую отсидел в тюрьме.

Местные СМИ сообщают, что ранее старшая дочь 45-летней Елены, Евгения, была замужем за 48-летним Виктором.

Через некоторое время пара развелась.

Сообщается, что женщина была против отношений дочери с мужчиной, старше ее на 20 лет.

Однако со временем с выбором дочери смирилась. У Виктора и Евгении родилось четверо детей, но пара решила разойтись и история получила неожиданный поворот.

"Через день звонит по телефону: «Как там мои дети? А можно я тебе буду звонить?

Затем: «Приезжай ко мне на свидание».

«Как, я же теща, какая зятя посадила?».

"Ну и что".

И я давай к нему ежемесячно ездить на свидание", - пересказала диалог с бывшим зятем женщина.

Виктор и Елена поженились в 2021 году и воспитывают детей.

Женщина является родной матерью только 12-летней Кати, а вот 8-летнего Тимофея, 5-летней Ники, 11-летнего Максима – бабушкой.

Источник: издание "Вісник Ч".

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