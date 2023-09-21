Чиновник, имевший контракт на капитальный ремонт стадиона в Киеве, был обнаружен правоохранителями в попытке завладеть чужим имуществом, используя свое служебное положение.
Как сообщили в Нацполиции, это стало известно благодаря следственному процессу и оперативным действиям Дарницкого управления полиции Киева, действовавшему по процессуальному руководству Дарницкой окружной прокуратуры.
В ходе досудебного расследования установлено, что директор строительной фирмы заключила соглашение с коммунальным предприятием Киевской городской государственной администрации "Спортивный комплекс" на проведение капитального ремонта стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивными площадками.
Однако, согласно выводам судебно-экономической экспертизы, чиновник завысила стоимость и объемы проведенных строительных работ, и незаконно завладела суммой в 2 915 438 гривен из местного бюджета Киева.
Фигурантке было доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
За это преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет, а также возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.
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