Полиция проверяет возможную причастность других лиц к этому уголовному преступлению.

В Житомире полиция разоблачила псевдоволонтера, который собирал деньги на дроны и лечение военным, однако использовал полученные средства для собственных нужд. Эту информацию обнародовала пресс-служба полиции Житомирской области в отчете.

Отмечается, что следователи Житомирского районного управления полиции вместе с киберполицейскими провели обыски по адресу проживания мужчины, который создавал фиктивные объявления о сборе средств на нужды Вооруженных Сил Украины.

Его жертвой стала 36-летняя жительница Житомира, которая пожертвовала деньги на указанные реквизиты, а затем узнала о мошенничестве на одной из страниц, изобличавших мошенников. После этого она обратилась в полицию.

В результате расследования полицейские установили, что в этом виде мошенничества причастен 27-летний житель Житомира. Мужчина размещал объявления о сборе средств, используя реквизиты банковских карт своих знакомых и родственников. Однако собранные деньги он использовал для личных нужд.

Во время обысков в полиции изъяли компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны, банковские карты, скретч-карты для сим-карт, сим-карты разных мобильных операторов, фейковые документы относительно несуществующих болезней вымышленных лиц, а также документы. связанные с открытием банковских карт, а также конспекты.

Полиция проверяет возможную причастность других лиц к этому уголовному преступлению и устанавливает возможных потерпевших в рамках уголовного производства по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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