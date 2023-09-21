Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

«Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту», - говорится в сообщении Залужного.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет.

Валерий Залужный отметил, что к отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

«Кроме того, в 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову», - добавил Залужный.

Напомним, что уже известно количество раненых в результате ракетного удара по Харькову.

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