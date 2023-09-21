Так, на трассе Цэтыне-Будва в ДТП пострадали, в том числе, и украинцы.
Автобус в Черногории слетел с дороги в пропасть.
По предварительным данным полиции, авария произошла по причине того, что водитель в какой-то момент не справился с управлением.
В результате автобус сбил защитное ограждение и упал в пропасть глубиной в 20 метров.
В момент ДТП в автобусе находились от 30 до 35 пассажиров.
К сожалению, на месте аварии погибли гражданин Великобритании и 19-летняя гражданка Черногории.
Известно, что среди пострадавших - несколько граждан Украины.
Один из украинцев получил тяжелые телесные повреждения, ему пришлось ампутировать левую конечность, мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Прокурор Главной государственной прокуратуры в Цэтыне дал распоряжение, чтобы водителя автобуса арестовали по подозрению в нарушении безопасности дорожного движения.
Источник: Pobjeda.
Ранее сообщалось, что на юге Австрии произошло ДТП с участием автобуса.
В результате ДТП известно о погибшей женщине, еще около 20 пассажиров травмированы.
Известно, что среди пассажиров находились украинцы.
Пострадавшие были госпитализированы в больницу, тяжелые травмы получила гражданка Германии.
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