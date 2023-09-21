В Черногории произошла трагическая авария с автобусом, в котором находились, в частности, украинцы.

Так, на трассе Цэтыне-Будва в ДТП пострадали, в том числе, и украинцы.

Автобус в Черногории слетел с дороги в пропасть.

По предварительным данным полиции, авария произошла по причине того, что водитель в какой-то момент не справился с управлением.

В результате автобус сбил защитное ограждение и упал в пропасть глубиной в 20 метров.

В момент ДТП в автобусе находились от 30 до 35 пассажиров.

К сожалению, на месте аварии погибли гражданин Великобритании и 19-летняя гражданка Черногории.

Известно, что среди пострадавших - несколько граждан Украины.

Один из украинцев получил тяжелые телесные повреждения, ему пришлось ампутировать левую конечность, мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Прокурор Главной государственной прокуратуры в Цэтыне дал распоряжение, чтобы водителя автобуса арестовали по подозрению в нарушении безопасности дорожного движения.

Источник: Pobjeda.

Ранее сообщалось, что на юге Австрии произошло ДТП с участием автобуса.

В результате ДТП известно о погибшей женщине, еще около 20 пассажиров травмированы.

Известно, что среди пассажиров находились украинцы.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу, тяжелые травмы получила гражданка Германии.

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