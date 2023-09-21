Так, по данным Укрэнерго, есть повреждения в западном и центральном регионах, пишет Politeka.net.
В Укрэнерго уточняют, что в результате атак были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Идет восстановление питания потребителей.
«В настоящее время работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго.
Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги», - рассказали в «Укрэнерго».
Также в Укрэнерго призвали: Обращаем внимание! Сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры. Пожалуйста, используйте проверенные источники информации».
В «Укрэнерго» также добавили, что по боевым действиям и по другим причинам без света на утро остается 398 населенных пунктов.
Так, помимо последствий ракетной атаки утром, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донецкой, Запорожье, Харьковской, Херсонской, Сумской.
«Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных», - пояснили в «Укрэнерго».