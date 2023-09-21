В «Укрэнерго» сообщили, что из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, есть повреждения энергообъектов.

Так, по данным Укрэнерго, есть повреждения в западном и центральном регионах, пишет Politeka.net.

В Укрэнерго уточняют, что в результате атак были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Идет восстановление питания потребителей.

«В настоящее время работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги», - рассказали в «Укрэнерго».

Также в Укрэнерго призвали: Обращаем внимание! Сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры. Пожалуйста, используйте проверенные источники информации».

В «Укрэнерго» также добавили, что по боевым действиям и по другим причинам без света на утро остается 398 населенных пунктов.

Так, помимо последствий ракетной атаки утром, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донецкой, Запорожье, Харьковской, Херсонской, Сумской.

«Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных», - пояснили в «Укрэнерго».