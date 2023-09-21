Нардепку подозревают в получении взятки за содействие в выезде за границу мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, 20 сентября 2023 года судья по ходатайству детективов НАБУ, согласованному Генпрокурором, избрал меру пресечения действующему народному депутату.

Сообщается, что она совместно с помощницей за взятку обещала украинцам "решить вопрос" о разрешении на выезд за границу, а также внесении соответствующих данных в систему «Шлях».

Следствие установило два случая коррупционной деятельности. В частности, нардепка и ее помощница получили 11,3 тысяч долларов от двух украинцев за пересечение границы.

Таким образом, суд применил к подозреваемой нардепке меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тысячи гривен.

Отмечается, что это максимальный размер залога, который предусмотрен законом для этого преступления.

На подозреваемую наложили процессуальные обязанности, а именно прибывать к детективу, прокурору и суду по требованию;

сообщать об изменении места жительства и работы;

ограничить общение со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на пересечение границы.

Напомним, НАБУ и САП опубликовали разговоры нардепки с помощницей, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу через систему «Шлях».

Последние новости Украины:

Депутата и его сообщника поймали с поличным: в чем их обвиняют и какое наказание светит.

Как сообщала Politeka, депутата объявили в розыск на Франковщине, кадры: что он натворил.

Также Politeka писала, что чиновник цинично присвоила 5,5 млн выплат семьям погибших защитников: детали "схемы".