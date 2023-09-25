Так, прикарпатцу присудили 100 часов общественных работ за то, что он ударил жену.

Сообщается, что удар пришелся по ягодице, а ударил он жену в присутствии участкового офицера.

Известно, что семья воспитывает семерых детей, однако женщина отказалась простить мужчину, потому что тот неоднократно ее избивал.

На этот раз скандал произошел 12 июня в присутствии участкового полицейского и госисполнителя, пришедших выселять мужчину из дома.

В предыдущих приговорах говорится, что мужчина неоднократно обижал сожительницу.

Прикарпатцу выписывали штрафы, однако в последний раз судья постановил выселить мужчину из дома, где проживает женщина и дети.

Когда чиновники пришли выселять мужчину, тот вступил с сожительницей в конфликт и намеренно ударил ее ногой в нижнюю часть спины.

Женщина получила удар, относящиеся к легким телесным повреждениям».

В суде обвиняемый сообщил, что тот день сожительница якобы спровоцировала, заявив, что это не его дом, после чего он нанес ей удар ногой, после чего женщина упала на колени.

Пострадавшая заявила, что прощать мужчину не будет, агрессор избивал ее в течение 18 лет.

На суде обвиняемый признал вину, но не жалел и даже дальше вел себя агрессивно в отношении женщины.

Судья присудила агрессору 100 часов общественных работ и 6000 гривен морального ущерба потерпевшему.

Источник: zaxid.net.

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