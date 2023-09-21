Проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления - злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины прекратила широкомасштабную схему, предусматривавшую поставки важного оборудования для атомной и нефтегазовой отраслей в рф. Как сообщает СБУ, это оборудование производилось на заводе в городе Сумы, принадлежавшем одной из финансово-промышленных групп россии, известной как ГМС, и являющейся важным источником финансирования для российского бюджета.

В ходе расследования были арестованы уставный капитал, недвижимое и движимое имущество завода в Украине на сумму почти 365 миллионов гривен.

Следствие установило, что после российского вторжения руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в россию, обойдя надлежащие санкции. Для того, чтобы маскировать свою незаконную деятельность, злоумышленники использовали коммерческие структуры в нескольких странах Европы и Азии.

Исследователи обнаружили, что иностранные компании приобретали насосное оборудование, как для собственных нужд, а затем пересылали его в россию.

Кроме этого, чиновники обеспечивали поставки украинского насосного оборудования в две азиатские страны для строительства атомных электростанций, которые занимались Росатомом.

В ходе обысков на местах работы и проживания фигурантов были изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

Проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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