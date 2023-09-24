В Киевской области мужчины решили угнать автомобиль прямо с места аварии.

Так, инцидент произошел около 12 ночи на улице Большой Васильковской.

Как сообщает полиция Киевщины, на линию 112 поступило сообщение о ДТП.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место ДТП и инспекторы выяснили, что дорогу не поделили Volkswagen Caddy и Skoda Fabia.

Последняя машина находилась на расстоянии от места происшествия, потому что не смогла остановиться после столкновения.

В тот момент, когда полиция вела беседу с участниками происшествия, то услышали Skoda внезапно завелась и начала движение, в то время владелец авто находился возле инспекторов.

Полицейские сразу бросились догонять авто с угонщиками и остановили через несколько кварталов.

В салоне находились двое неизвестных, с признаками алкогольного опьянения.

Владелец автомобиля сообщил, что видит этих людей впервые.

Патрульные задержали мужчин и составили на находившегося за рулем горе-вора протокол по ч. 1 ст. 130 и постановление по ч. 1 ст.126 КУоАП.

Инспекторы также обнаружили признаки опьянения у владельца автомобиля Skoda и составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Однако за совершение ДТП протокол по ст. 124 КУоАП получил водитель Volkswagen.

Известно, что обстоятельствами происшествия будут заниматься следователи.

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