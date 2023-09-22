В городе Коломыя Ивано-Франковской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в размещении информации в Telegram о местах раздачи повесток для военной мобилизации. Его обвинили в усложнении работы Вооруженных сил Украины путем угрозы разрушения мобилизации.

Решение о приговоре было принято Коломыйским районным судом Ивано-Франковской области.

По обвинению этот мужчина создал телеграмм-канал в июле 2022 года, где предоставлял информацию о местах раздачи повесток. Его обвинили в том, что он мешал деятельности ВСУ и оказывал помощь тем, кто пытался избежать призыва в армию.

С 11 июля 2022 г. по 1 февраля 2023 года на этом телеграмм-канале было опубликовано 9 сообщений, в которых были указаны конкретные места работы военнообязанных.

Обвиняемым разработан механизм усложнения законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и, несмотря на то, что информация распространялась не только им, но и другими участниками канала, которые не являлись частью преступного сговора вместе с обвиняемым, вся деятельность канала признавалась его преступным намерением.

Обвиняемый ясно понимал и осознавал, что на канале регулярно публикуется информация, которая систематически создает препятствия законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Подозреваемый признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Суд признал мужчину виновным в соответствии с частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины. Его осудили на 5 лет лишения свободы, назначив испытание на 2 года.

Источник: Zaxid.net.

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