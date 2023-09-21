За его преступления предусмотрено пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины завершила передачу дела инспектора из отдела надзора и безопасности Северной исправительной колонии №90 в суд после завершения досудебного расследования. Как сообщила пресс-служба ДБР, этот инспектор был обвинен в сотрудничестве с врагом и содержании украинских патриотов за решеткой.

В самом начале широкомасштабной агрессии этот старший сержант внутренней службы нарушил присягу и присоединился к врагу. Он отдал свое добровольное согласие на службу в незаконном оккупационном учреждении, созданном оккупантами на базе украинской исправительной колонии.

Во время оккупации города Херсона он работал в тюрьме и оказывал помощь оккупационным властям в содержании лиц, активно противостоявших врагу. Он мучил патриотов и издевался над ними. За эти сервисы он получал официальную зарплату в русских рублях.

После освобождения Херсона фигуранта оставили в городе. О его предательской деятельности упомянули работники Государственного бюро расследований (ГБР) в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией.

В ходе обысков у фигуранта были обнаружены документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационным режимом, включая "служебное удостоверение" фейкового исправительного учреждения российского образца, выписки по получению зарплаты в рублях и символику российской федерации.

Это лицо обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), согласно которой предусмотрено пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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