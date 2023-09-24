Так, установлено, что частное общество по заказу Белогородского сельского совета Бучанского района провело работы по капремонту помещения.
Как сообщает Киевская областная прокуратура, в нежилом помещении должны были обустроить приют для людей, пострадавших от насилия.
Однако после завершения работ подрядчик, являющийся действующим адвокатом, задокументировал ложные данные относительно объемов и стоимости выполненных работ, а инспектор технадзора утвердил.
Экспертизы показала, что такими незаконными действиями этими лицами был нанесен ущерб бюджету на около 800 тысяч гривен.
В суд направили также обвинительный акт в отношении инженера по технадзору в отношении служебного подлога и пособничества в завладении чужим имуществом (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Такой же акт прокуроры направили в суд в отношении подрядчика (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
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