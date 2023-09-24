В Киевской области будут судить подрядчика, завладевшего почти 800 тысячами гривен во время ремонта крайне важного приюта.

Так, установлено, что частное общество по заказу Белогородского сельского совета Бучанского района провело работы по капремонту помещения.

Как сообщает Киевская областная прокуратура, в нежилом помещении должны были обустроить приют для людей, пострадавших от насилия.

Однако после завершения работ подрядчик, являющийся действующим адвокатом, задокументировал ложные данные относительно объемов и стоимости выполненных работ, а инспектор технадзора утвердил.

Экспертизы показала, что такими незаконными действиями этими лицами был нанесен ущерб бюджету на около 800 тысяч гривен.

В суд направили также обвинительный акт в отношении инженера по технадзору в отношении служебного подлога и пособничества в завладении чужим имуществом (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Такой же акт прокуроры направили в суд в отношении подрядчика (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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