Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР), в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ), объявили о подозрении владельцу частного предприятия, незаконно завладевшего средствами стратегического оборонного завода на значительную сумму денег. Подробности его преступления были обнародованы в пресс-службе ДБР.

Дело развернулось в начале 2020 года, когда оборонный завод провел тендер на закупку машины контактной сварки. Эта техника была критически необходима для ремонта военной техники, которая играла важную роль в сдерживании российской агрессии на востоке Украины.

Владелец частного предприятия, имевшее свою регистрацию в Киеве, подал предложение с самой низкой ценой на сумму 495 тысяч гривен и, соответственно, победил в тендерном конкурсе. После заключения сделки завод перечислил 80% суммы за оборудование на счет этого предприятия, которое должно было установить оборудование в течение двух месяцев.

Однако предприниматель не собирался выполнять обязательства, определенные соглашением, поскольку у него не было ни оборудования, ни квалифицированного персонала, который мог бы выполнить необходимые работы.

В целях уклонения от исполнения обязательств злоумышленник продал корпоративные права в уставном капитале своего предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах.

Согласно подозрению, предпринимателю предъявлено обвинение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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