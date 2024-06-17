Свое напольное средство может не только сэкономить средства, но и оказаться более эффективным в уборке.

Чистый пол – ключ к уюту и комфорту в вашем доме. Чтобы сделать уборку более эффективной и экономически выгодной, вы можете приготовить собственное средство для мытья дома. Это средство будет не только эффективным, но и надежным, а также способным избавиться от множества химических веществ, которые могут содержать коммерческие мойки пола. В этой статье мы рассмотрим несколько рецептов, которые помогут вам приготовить средство для мытья дома.

Раствор для мытья полов на основе уксуса

Ингредиенты:

1/2 стакана белого уксуса.

4 литра горячей воды.

Несколько капель выбранного ароматического масла (для приятного запаха, опционально).

Для начала смешайте е белый уксус с горячей водой в большом ведре или катке. Добавьте ароматическое масло, если хотите. Используйте полученный раствор для мытья полов. Пол нужно тщательно вымыть и дать ему высохнуть.

Раствор для мытья полов на основе соды

Ингредиенты:

1/2 стакана соды.

7,5 литра горячей воды.

Для начала растворите соду в горячей воде.

С помощью мопа или тряпки намочите пол в полученном растворе и вымойте его.

Раствор для мытья полов на основе мыльного раствора

Ингредиенты:

1/4 стакана жидкого мыла для посуды.

4 литра горячей воды.

Для начала растворите жидкое мыло в горячей воде.

Используйте полученный раствор для мытья полов. Мытьем теплой водой и мыльным раствором избавит вас от многих грязи и бактерий. Пол хорошо вымойте и дайте ему высохнуть.

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