Чистый пол – ключ к уюту и комфорту в вашем доме. Чтобы сделать уборку более эффективной и экономически выгодной, вы можете приготовить собственное средство для мытья дома. Это средство будет не только эффективным, но и надежным, а также способным избавиться от множества химических веществ, которые могут содержать коммерческие мойки пола. В этой статье мы рассмотрим несколько рецептов, которые помогут вам приготовить средство для мытья дома.
Раствор для мытья полов на основе уксуса
Ингредиенты:
1/2 стакана белого уксуса.
4 литра горячей воды.
Несколько капель выбранного ароматического масла (для приятного запаха, опционально).
Для начала смешайте е белый уксус с горячей водой в большом ведре или катке. Добавьте ароматическое масло, если хотите. Используйте полученный раствор для мытья полов. Пол нужно тщательно вымыть и дать ему высохнуть.
Раствор для мытья полов на основе соды
Ингредиенты:
1/2 стакана соды.
7,5 литра горячей воды.
Для начала растворите соду в горячей воде.
С помощью мопа или тряпки намочите пол в полученном растворе и вымойте его.
Раствор для мытья полов на основе мыльного раствора
Ингредиенты:
1/4 стакана жидкого мыла для посуды.
4 литра горячей воды.
Для начала растворите жидкое мыло в горячей воде.
Используйте полученный раствор для мытья полов. Мытьем теплой водой и мыльным раствором избавит вас от многих грязи и бактерий. Пол хорошо вымойте и дайте ему высохнуть.
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