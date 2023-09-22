Вынужденный уход за больной матерью, хотя и не оправдывают совершенное преступление, значительно уменьшают общественную опасность этого поступка

В Ивано-Франковской области состоялся судебный процесс по военному-контрактнику, который, после лечения в больнице, решил остаться и ухаживать за больной матерью вместо возвращаться на службу в армии.

Согласно приговору Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области, с 12 сентября 2022 года по 6 июля 2023 года этот солдат-контрактник избегая службы в войсках.

На судебном заседании мужчина объяснил, что 14 августа получил три контузии и прошел лечение. После выписки он не вернулся в армию, так как его пожилая мать тяжело заболела, и он взял на себя обязанности по уходу за ней.

Он убеждал суд, что весь этот период он был вместе с матерью в больнице, а затем оказывал помощь на дому. Военный утверждал, что не собирался избегать военной службы и был готов вернуться.

Суд пришел к выводу, что "обстоятельства и мотивы, повлекшие это правонарушение, в частности, вынужденный уход за больной матерью, хотя и не оправдывают совершенное преступление, значительно уменьшают общественную опасность этого поступка".

Суд признал мужчину виновным за нарушение части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, однако этот срок был заменен на 2 года испытательного периода.

Источник: ТСН.

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