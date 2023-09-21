Военнослужащий Константин Довгий утверждает, что в одной из частей Николаевской области во время построения сержант избил трех военных, включая самого Константина.

Константин Довгий вступил в Вооруженные силы Украины в сентябре 2022 года, но из-за травмы ноги во время тренировок на наводчика самоходной артиллерийской установки не попал на фронт.

После прохождения реабилитации в Одессе он продлил службу в резервной роте одной из бригад Вооруженных Сил Украины. Там возникли конфликты с руководством, и сам инцидент с избиением произошел 11 августа 2023 года. Все началось из того, что сержант вызвал военного и поставил его перед строем. Сержант утверждал, что поступила жалоба на этого бойца, которому предъявляют обвинения в приставании к несовершеннолетней девочке и угрозам ее матери.

Судя по рассказу Константина, сержант использовал биту, когда избил военных во время построения.

"В руках... была бита. И он изо всех сил ударил его по ноге в колено. Все в строю начали говорить: "Зачем?" Я единственное, что сказал: "Не бей его". Он говорит: "Я этого ожидал. ". И подходит ко мне, битой бьет мне по животу. И потом начал бить. Я здесь закрывал голову. У меня гематома, здесь у меня шишка", - рассказывает военнослужащий.

Константин Довгий попытался пригласить Военную службу правопорядка, но ему было отказано. Также он утверждает, что после инцидента сержант угрожал ему и другим потерпевшим: "Когда он избивал меня, он задел еще одного парня. У него разбита голова. Его запугали, он сидит в части и не поехал давать показания. И этот парень, которого избивали, тоже".

Полиция зарегистрировала обращение Константина Довгого и внесла его в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам уголовного проступка, в частности, умышленного нанесения легких телесных повреждений.

Источник: Суспільне.

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