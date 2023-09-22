Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование по делу начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины. По информации ДБР, во время военного положения он попытался незаконно обогатиться, реализуя военный инвентарь через Интернет и ломбарды.

Отмечается, что военнослужащий имел доступ к месту хранения военной техники и присвоил себе 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров различных моделей, некоторые из которых были приобретены на средства волонтеров. Офицер продавал этот инвентарь через Интернет и сдавал местные ломбарды. Общая сумма нанесенного ущерба государству достигает 3,2 миллиона гривен.

Во время досудебного расследования военный возместил нанесенный ущерб в полном объеме.

Обвинительный акт уже направлен в суд. В настоящее время военнослужащий обвиняется в присвоении военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что привело к значительному ущербу (согласно части 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины).

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

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