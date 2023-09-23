Мобилизация в Украине продолжается, адвокат рассказал, как действовать в случае, когда ТЦК забрал военный билет и не собирается его возвращать.

Мобилизация в Украине продлится до 18 ноября, поэтому стоит знать, как поступить в случае, если работник ТЦК забирает у вас военный билет под видом внесения каких-либо изменений.

Адвокат Роман Симутин сообщил, что делать, если билет вам не возвращают, шантажом требуя повторно пройти ВЛК под конвоем в период мобилизации в Украине.

"Имею в практике уникальный случай, где мужчина признан ограниченно пригодным в двух районных ВЛК в разных областях, и постановление только одной областной ВЛК, которая отменила решение районного ВЛК и признала его пригодным", - рассказывает адвокат о реальной истории в разгар мобилизации в Украине .

Мужчину повторно вызвали в ТЦК, забрали военный билет и сообщили, что вернут после повторного осмотра в областной ВЛК, его сопровождали двое военных.

"По возвращении с конвоем в ТЦК, ему сразу вручили повестку на отправку. Был ли у него выбор? Конечно, да – просто не идти на повторный осмотр, а пройти перекомиссию только через год, как это и указано в приказе МО №402, но он надеялся на беспристрастность", - заявил Симутин.

Таким образом, адвокат в период действия мобилизации в Украине указал, что областная ВЛК имеет право только пересматривать решение районного ВЛК, требование прибыть на осмотр к областному ВЛК, по словам Симутина, незаконно.

"Выход только один: оспаривать решение областной ВЛК в центральную. Но помните, что жалоба не останавливает действие мобилизационного распоряжения", - резюмировал Симутин.

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