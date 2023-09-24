В Ровенской области водителя намеренно наехал на полицейского, протянув его на капоте 2 километра.

В результате за мужчиной организовали погоню и остановили на полевой дороге.

Об этом говорится в приговоре Здолбуновского райсуда.

Сообщается, что происшествие произошло еще в июне 2021 года возле магазина в селе Глинск Ровенского района.

Тогда стражи порядка приехали в деревню, чтобы изъять Land Rover с древесиной неизвестного происхождения.

Злоумышленник для того чтобы помешать полицейским, сел за руль джипа и наехал на полицейского, тот оказался на капоте.

Полицейский приказал ему остановить автомобиль, однако злоумышленник продолжил движение примерно в 2 км.

Мужчина осознавал, что полицейский находится на капоте, держась руками за дворники – все равно продолжал движение.

Обвиняемый в ходе управления автомобилем совершал резкие маневры, чтобы правоохранитель упал на землю», – говорится в материалах дела.

Злоумышленник остановился, когда дорогу заблокировали другие служебные автомобили.

Обвиняемый не открывал автомобиль и не выходил.

Было принято решение надеть на водителя наручники, для этого было разбито боковое водительское стекло.

Полицейский прошел осмотр у медиков, диагностировавших у него легкие телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным в нарушении двух статей УК: ч.2 ст. 342 УК (сопротивление работнику правоохранительного органа) и ч.2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Однако от отбывания наказания в тюрьме его освободили и назначили два года испытательного срока.

Источник: zaxid.net.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе устроили циничные поборы, детали коррупционной схемы.

Как сообщала Politeka, на фронте погиб защитник из Одессы, жена поделилась своей болью в сети.

Также писала Politeka, одесситка грозит срок расширения собственного ресторана.