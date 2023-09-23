В Киеве полицейские разоблачили предпринимателя, который по мошеннической схеме завладел земельным участком в элитном районе.

Так, в столице полицейские разоблачили бизнесмена, который мошенническим путем завладел земельным участком в Печерском районе.

Как сообщает Нацполиция Украины, злоумышленник подделал документацию на объекты недвижимости и земельный участок.

Фиктивные документы послужили основанием для регистрации объектов недвижимого имущества и выбытия земли общины из государственной собственности.

Полицейские проверив данные по указанному адресу, обнаружили огражденную территорию под охраной на прибрежно-защитной полосе с выходом на реку Днепр - там размещалась база для судов.

Сумма ущерба общине города Киева составляет более 8 миллионов гривен.

Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 (в редакции до 11.08.2023), ч. 3 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Бизнесмену грозит до пяти до двенадцати лет лишения свободы.

К слову, чиновницы в Одесской области сообщили о подозрении из-за служебной халатности, которая стоила бюджету 150 тысяч гривен.

Как сообщили в полиции, исполняющая обязанности главного бухгалтера в сельском совете Белгород-Днестровского района оформила договор о закупке дизельных генераторов.

Речь идет о сумме 360 тысяч гривен, но договор был заключен с предприятием, цены которого ощутимо превышали рыночные.

Сообщается, что переплата составляет 149 тысяч гривен.

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