Женщина приходила к пенсионерам, представлялась волонтером и цинично предлагала "помощь".

Так, мошенница завладела деньгами четырех пенсионеров.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, женщина приходила к пенсионерам, называя себя волонтером, она предлагала помощь в приобретении лекарств.

Женщина выбирала пожилых людей, которым уже было тяжело передвигаться.

Правоохранители разоблачили 38-летнюю женщину, которая под предлогом платы за лекарства присваивала деньги от пенсионеров.

Получив деньги, она просто исчезала. По такой схеме аферистка обманула четырех пожилых людей, забрав у них около 10 тысяч гривен.

Во время обысков у женщины были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленницы "светит" до 3 лет лишения свободы.

Правоохранители проверяют женщину на причастность к совершению подобных преступлений. Расследование продолжается.

Напомним, сотрудники ДБР завершили досудебное расследование по делу начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины.

Во время военного положения он попытался незаконно обогатиться, реализуя военный инвентарь через Интернет и ломбарды.

Общая сумма нанесенного ущерба государству достигает 3,2 миллиона гривен.

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