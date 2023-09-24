Для покупки автомобиля на счет благотворительного фонда была перечислена сумма 253 тысячи гривен.

34-летний мужчина обвиняется в завладении чужим имуществом из-за злоупотребления своей служебной должностью в условиях военного положения, а также распоряжении имуществом, имеющим признаки получения преступным путем. Подробности сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2022 года руководство одного из харьковских акционерных обществ решило оказать помощь изготовлением внедорожника одной из воинских частей, ведущей боевые действия по отражению военной агрессии со стороны россии против Украины.

Автомобиль планировали ввезти в качестве гуманитарной помощи. Однако, поскольку у общества не было возможности самостоятельно приобрести транспортное средство из-за границы, руководство обратилось к 34-летнему председателю благотворительной организации.

Для покупки автомобиля на счет благотворительного фонда была перечислена сумма 253 тысячи гривен.

Однако мужчина не выполнил своих обязательств по приобретению транспортного средства для воинской части. Вместо этого он постепенно перевел деньги на свой личный счет и другие банковские счета, потратив их на покупку криптовалюты и компьютерной техники для собственных нужд.

Дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Харькова.

Проведение досудебного расследования было поручено следственным органам Службы безопасности Украины в Харьковской области, а оперативное сопровождение осуществлялось Управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области.

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