Так, на взятке в 17 тысяч долларов задержали офицерку военкомата.

Сообщается, что работница ТЦК взяла деньги за снятие с учета двух военнообязанных

Оперативники задержали на взятке офицер отдела Львовского районного ТЦК и СП.

В департаменте стратегических расследований Нацполиции добавили, что 21 сентября задержан офицер отделения рекрутинга ТЦК на Львовщине.

Злоумышленница на Харьковщине присвоила деньги пожилых людей

Офицерша получила 17 тысяч долларов взятки за решение вопроса по снятию двух мужчин с военного учета, по 8500 долларов с каждого.

О задержании взяточницы рассказал Львовский областной ТЦК и СП.

Известно, что руководство военкомата начнет расследование в отношении этого дела, коррупционеров будут увольнять с должностей в военкоматах.

Правоохранители не разглашают, из какого именно ТЦК поймали взяточницу.

гривна, деньги, денежная помощь, выплаты

Местные СМИ сообщают, что задержали офицершу ТЦК во время передачи взятки на заправке.

Источник: zaxid.net.

К слову, на Волыни задержали депутата областного совета на взятке в 35 тысяч долларов.

Депутат обещал за деньги обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка.

На Волыни задержан депутат облсовета на взятке

Предприниматель из-за того, что депутат требовал у него деньги – обратился в полицию.

Последние новости Украины:

Депутата и его сообщника поймали с поличным: в чем их обвиняют и какое наказание светит.

Как сообщала Politeka, депутата объявили в розыск на Франковщине, кадры: что он натворил.

Также Politeka писала, что украинец в тюрьме умудрился работать на кафиров.