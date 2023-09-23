Так, на взятке в 17 тысяч долларов задержали офицерку военкомата.
Сообщается, что работница ТЦК взяла деньги за снятие с учета двух военнообязанных
Оперативники задержали на взятке офицер отдела Львовского районного ТЦК и СП.
В департаменте стратегических расследований Нацполиции добавили, что 21 сентября задержан офицер отделения рекрутинга ТЦК на Львовщине.
Офицерша получила 17 тысяч долларов взятки за решение вопроса по снятию двух мужчин с военного учета, по 8500 долларов с каждого.
О задержании взяточницы рассказал Львовский областной ТЦК и СП.
Известно, что руководство военкомата начнет расследование в отношении этого дела, коррупционеров будут увольнять с должностей в военкоматах.
Правоохранители не разглашают, из какого именно ТЦК поймали взяточницу.
Местные СМИ сообщают, что задержали офицершу ТЦК во время передачи взятки на заправке.
Источник: zaxid.net.
К слову, на Волыни задержали депутата областного совета на взятке в 35 тысяч долларов.
Депутат обещал за деньги обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка.
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