Так, в Ровенской области в результате подрыва на мине погиб 45-летний военный.

Как сообщила пресс-служба Сарненской общины, трагедия произошла в четверг, 21 сентября.

"Ему было всего 45 лет. Выражаем искренние соболезнования родителям, брату и дочери, родным и близким, собратьям Героя", – говорится в сообщении общины.

Защитник после полномасштабного вторжения России в Украину сразился в составе 60-го батальона «Полесские волки», 104-й бригад ТРО, воинской части А7072.

В мирной жизни работал водителем у частного предпринимателя.

В горсовете сообщили, что прощание с погибшим защитником и похоронами будет в субботу, 23 сентября.

Мужчину похоронят на Аллее героев, а именно на кладбище «Новое» по улице Шарпака.

"Вечная память ГЕРОЮ! Боль и грусть когда гибнут наши лучшие сыновья УКРАИНЫ. Уважение и низкий поклон ГЕРОЮ. Искренние соболезнования родным и близким....",

"Сострадание родным, царства небесного и вечная память Герою..",

"Вечная и светлая память Герою Украины! Царство Небесное. Искренние соболезнования родным и близким",

"Вечная память и царство небесное Герою, искренние соболезнования родным и близким",

"Вечная память Герою. Царство небесное", - пишут слова соболезнования украинцы в комментариях.

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