Обвиняемая учительница не признала своей вины в суде и отказалась от каких-либо показаний.

В Тернопольской области учительницу английского языка приговорили к 6 годам тюрьмы. Женщина вместе со своим сожителем - жителям Борщевского района совершила тяжкое преступление. Правоохранители задержали ее на горячем месте. Приговор учительнице был оглашен Борщевским районным судом.

В ходе досудебного следствия установлено, что Наталья, учительница английского языка в школе села Мушкатовка Борщевского района, работая в свободное от работы время, занималась торговлей наркотиками. Сбыт наркотиков происходил при содействии ее сожителя.

Обвиняемая закупила амфетамин массой 1,8 г с целью дальнейшего сбыта и хранила его в своем месте жительства. Затем женщина продала часть наркотика одному из местных жителей на улице Дорундяка в Борщеве за 300 гривен. Правоохранители провели оперативное изъятие психотропного вещества.

Во время обысков в доме Натальи. полицейские обнаружили еще 2 грамма амфетамина. Обвиняемая не признала своей вины в суде и отказалась от каких-либо показаний, которые могли бы свидетельствовать против нее.

Учительницу английского языка, причастную к сбыту амфетамина в Борщевском районе, Борщевский районный суд приговорил к 6 годам заключения и конфискации ее имущества. Процесс в отношении другого обвиняемого по делу приостановлен, поскольку он находится на военной службе по мобилизации.

Источник: Zaxid.net.

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