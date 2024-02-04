Наточить нож не так сложно, если подойти к делу со всей серьезностью

Заостренный нож является незаменимым инструментом в каждой кухне и может делать приготовление гораздо легче и безопаснее. Однако даже самые лучшие ножи со временем теряют свою остроту и нуждаются в регулярном обострении. В этой статье мы рассмотрим простые шаги и советы по обострению ножей дома.

Вещи, которые вам понадобятся:

Обостритель ножей: Это может быть обостритель с керамическими или алмазными вставками, или тяжелый обостритель, известный как "угольный камень."

Нож: Вы будете затачивать свой нож, поэтому вам понадобится сам нож для работы.

Влагоафилиальная губка или миска с водой: Это нужно для смачивания камня во время оттачивания.

Прежде всего, убедитесь, что нож, который вы хотите наточить, чист и сух. Сразу после использования нож следует промыть и обсушить, поскольку остатки пищи могут осложнить процесс обострения.

Если вы используете камень для оттачивания, окуните его в воду на несколько минут. Камень должен насыщаться влагой, но не должен быть слишком мокрым.

Поддержание правильного угла между ножом и поверхностью обострителя – это ключевой аспект обострения. Обычно угол составляет около 15-20 градусов. Для этого удерживайте нож под этим углом к ​​поверхности обострителя.

Начните плавно протягивать нож по обострителю, начиная с основания клинка и заканчивая его концом. Делайте это равномерными движениями и слегка нажимайте нож. Вы можете делать это несколько раз на каждой стороне клинка.

После нескольких сквозняков ножа по обострителю проверьте остроту ножа, вращая его пальцем на легкую бумагу или тонкий картон. Острый нож должен без труда резать материал.

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