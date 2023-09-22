Служба безопасности Украины успешно прекратила деятельность семи схем, направленных на уклонение от мобилизации, действовавших в разных регионах страны. Как сообщили в СБУ, во время оперативных мероприятий были задержаны организаторы схем, которые помогали военнообязанным избежать призыва и уехать за границу, используя поддельные документы или обойдя контрольно-пропускные пункты.

Среди задержанных были чиновники военкоматов и сотрудники военно-врачебной комиссии.

За деньги эти злоумышленники предоставляли "услуги" по незаконному уклонению от мобилизации, и стоимость этих услуг колебалась от 500 до 8,5 тысячи американских долларов, в зависимости от срочности и метода побега за границу.

Так, в Киеве были задержаны два гражданина одной из стран Южного Кавказа, которые продавали поддельные документы о многодетном отцовстве или волонтерской деятельности. Злоумышленники также выводили своих клиентов за границу из-за заранее подготовленных лесных троп на Закарпатье.

Во Львовской области военные контрразведчики задержали должностную должность отделения рекрутинга и комплектования райвоенкомата, которая требовала 17 тысяч долларов США из двух работников местного предприятия.

В Ивано-Франковской области был задержан начальник одного из районных военкоматов, который "списывал" местных мужчин по военному учету по состоянию здоровья.

В Черкасской области сообщено о подозрении секретарю районной военно-врачебной комиссии, который "торговал" фиктивными справками о наличии "тяжелых" заболеваний. К незаконной деятельности он привлек своего коллегу – врача ВЛК.

В Кировоградской области было осуществлено задержание чиновника районного военкомата, который вступил в сговор с членами военно-врачебной комиссии (ВЛК). Совместно они подделывали медицинские заключения и сбытывали их военнообязанным.

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