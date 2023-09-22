Сейчас ведется расследование привлечения других лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению.

Председатель правления горно-обогатительного комбината получил подозрение в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, осуществленными по предварительному сговору группой лиц. Подробности о преступной деятельности чиновника сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В ходе следствия установлено, что председатель правления и другие неопределенные должностные лица горно-обогатительного комбината организовали незаконную схему использования полезных ископаемых с целью личного обогащения.

Предприятие, имевшее только лицензию на добычу железной руды, незаконно обрабатывало и реализовывало другие виды полезных ископаемых. Вместо хранения в специально отведенных хранилищах, эти породы подлежали обработке, и в результате получалось щебень различных фракций, который продавался предпринимателям.

За период с 2015 по 2021 годы было незаконно добыто более 20 млн. кубических метров полезных ископаемых, что примерно равно 164 тысячам вагонов. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 157 миллиардов гривен. Этой суммы могло бы хватить для приобретения не менее 4 комплексов Patriot.

В настоящее время рассматривается вопрос о введении мер для подозреваемого и конфискации его имущества с целью компенсации нанесенного ущерба. Также ведется расследование привлечения других лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению.

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