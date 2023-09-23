Сотрудники ДБР объявили о подозрении заместителю командира одного из военных батальонов в Ровенской области. Его обвиняют в содействии незаконным выплатам в размере полумиллиона гривен дочери другого офицера этой военной единицы. Подробности были сообщены пресс-службой ДБР.

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Расследование установило, что во время временного исполнения обязанностей командира части подозреваемый подписывал документы для выплаты денежного довольствия военнослужащей, которая в течение 11 месяцев не выполняла свои служебные обязанности и не посещала место службы.

По этому пути военнослужащей было начислено более 500 тысяч гривен из государственного бюджета. Важно отметить, что сама она дочь его коллеги, а именно другого заместителя командира части.

Подозреваемый должностное лицо обвиняется в небрежном отношении к службе, что привело к значительному ущербу, нанесенному в условиях военного положения. Согласно статье 425 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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Решается вопрос об объявлении подозрения военнослужащей, которая уклонилась от службы, но продолжала получать выплаты по статье, касающейся самовольного ухода из воинской части (ст. 407 Уголовного кодекса Украины).

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