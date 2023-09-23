Девять участников преступной организации получили уведомление о подозрении в мошенничестве больших размеров от прокуроров Офиса Генерального прокурора. Подробности были сообщены пресс-службой Офиса Генерального прокурора.

В течение 2023 года эти подозреваемые осуществляли незаконное завладение денежными средствами пенсионеров, используя мошенническую схему.

Они имели информацию о стариках, которые приобрели через Интернет биологически активные добавки. Подозреваемые связывались с ними по телефону, выдаваясь социальными работниками, и под прикрытием услуг по возврату средств, израсходованных на приобретение низкого качества добавок, предлагали вернуть эти деньги.

Подозреваемые сводили потерпевших в заблуждение, спрашивали совершить "страховой платеж" и предоставляли номер счета для этой оплаты. После получения средств подозреваемые больше не связывались с потерпевшими.

По результатам расследования установлено, что подозреваемые незаконно завладели имуществом 14 потерпевших на общую сумму более миллиона гривен. Старшей из пострадавших бабушки 92 года.

Правоохранители провели практически 40 обысков в Киеве, Тернополе и Киевской области, в домах и в транспортных средствах подозреваемых, а также в офисах.

В настоящее время семеро участников преступной организации задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемым предъявлено ходатайство о применении мер предосторожности.

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