Мобилизация в Украине, адвокат рассказала, кого из мужчин могут вернуть из Польши домой.

Мобилизация в Украине в разгаре, однако, по данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в их страну въехали около 80 тысяч украинских мужчин, потенциально подлежащих мобилизации в Украине.

Адвокат юридической компании Екатерина Анищенко рассказала, кого из мужчин в Польше могут выдать Украине.

Так, по словам Анищенко, находящиеся в Польше без статуса лица должны стать на консульский учет.

Таким образом, если мужчины находятся в Польше на незаконных основаниях, то Польша имеет право вернуть их в страну гражданства.

Но юрист добавила, что даже если в Польше они находятся на консульском учете в зависимости от статуса - это не говорит о том, что они получат повестки и пойдут служить в период мобилизации в Украине.

"Экстрадиция сейчас предусмотрена только для преступников, которые объявлены по определению суда во всеукраинский и международный розыск", – говорит специалист.

"Вы еще доигрываетесь, что они попросят политическое убежище. Они защищены международным правом ООН как люди, бежавшие от войны, и ни одна страна не пойдет на то, чтобы возвращать их обратно в войну. К сожалению власть как всегда хр**ю какой-то занимается",

"Пусть из Монако сначала вернут",

"Я так понимаю что из-за рубежа в первую очередь вернут детей мажоров, депутатов и олигархов? Потому что думаю что бедных людей трогать не будут...",

"Сыновей чиновников и олигархов если вернут и отправят на передовую, то и все приедут сами. Сделаете такое", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: РБК .

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