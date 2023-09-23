Так, женщины забрали могильные вазы с цветами домой.

Как сообщает полиция Киевщины злоумышленницы, совершивших надругательство над могилами защитников - разоблачены.

Известно, что в полицию поступила информация, что неизвестные на Интернациональном кладбище забрали декоративные вазоны на двух могилах защитников на Аллее Славы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщин, укравших вазы с цветами.

Полицейским удалось оперативно установить и задержать двух правонарушительниц.

женщины забрали цветы из могил защитников

Воровками оказались местные жители, которые, вероятно, хотели украсить собственные дома цветами, которые принесли украинцы на могилы защитников.

"Забрали, потому что очень красивые. В доме сейчас стоят у меня", - рассказала женщина полицейским.

Во время обысков по месту жительства воров правоохранители обнаружили и изъяли похищенное с мест захоронений.

полиция, патруль, полицейский участок

По факту надругательства над могилами следователи сообщили фигуранткам о подозрении [ч. 3 ст. 297 УК].

Женщинам грозит до 7 лет лишения свободы.

"Ниц в ​​голове нет! Чтобы с кладбища что-то нести домой, тем более воровать?",

"Это ужас, из могил ничего нельзя забирать и приносить домой",

"Боже боже ни стыда ни совести",

"Очень большой грех из могилы нести домой",

"Женщины почтенного возраста, а морали ноль...", - пишут украинцы в комментариях.

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