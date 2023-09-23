Так, женщины забрали могильные вазы с цветами домой.

Как сообщает полиция Киевщины злоумышленницы, совершивших надругательство над могилами защитников - разоблачены.

Известно, что в полицию поступила информация, что неизвестные на Интернациональном кладбище забрали декоративные вазоны на двух могилах защитников на Аллее Славы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщин, укравших вазы с цветами.

Полицейским удалось оперативно установить и задержать двух правонарушительниц.

Воровками оказались местные жители, которые, вероятно, хотели украсить собственные дома цветами, которые принесли украинцы на могилы защитников.

"Забрали, потому что очень красивые. В доме сейчас стоят у меня", - рассказала женщина полицейским.

Во время обысков по месту жительства воров правоохранители обнаружили и изъяли похищенное с мест захоронений.

По факту надругательства над могилами следователи сообщили фигуранткам о подозрении [ч. 3 ст. 297 УК].

Женщинам грозит до 7 лет лишения свободы.

"Ниц в ​​голове нет! Чтобы с кладбища что-то нести домой, тем более воровать?",

"Это ужас, из могил ничего нельзя забирать и приносить домой",

"Боже боже ни стыда ни совести",

"Очень большой грех из могилы нести домой",

"Женщины почтенного возраста, а морали ноль...", - пишут украинцы в комментариях.

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