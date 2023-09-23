Во Львове женщина продавала в центре города молоко, сметану и фрукты, поэтому ее судили.

Так, во Львове судили женщину из-за продажи в центре города молока, сметаны и фрукты.

В постановлении Галицкого районного суда Львова говорится, что ее обвинили в торговле в неположенном месте.

По данным суда, женщину во Львове дважды обвиняли в продаже "с рук" в центре города.

В июне 2023 года возле гостиницы "Львов" женщина продавала молоко, сметану, сыр, черешню и картофель.

Из-за незаконной торговли женщину обвинили по ч.1 ст. 160 КУоАП.

На суд обвиняемая не пришла, поэтому дело рассматривалось без ее участия.

Галицкий районный суд Львова признал женщину виновной в административном нарушении и оштрафовал на 17 гривен.

Женщина также должна оплатить 536 гривен судебного сбора.

"Сейчас люди выживают!!! Пожалуй, у полиции и суда есть много свободного времени и не нашлось более важного дела, чем судить эту женщину. Бог все рассудит...",

"Оставьте себя в покое старикам! Пусть продают. Пенсий достойных не дали, люди выживают, как могут!",

"Дайте место, чтобы торговать, а не судить, сделайте порядок в политике во Львове",

"За бутылку молока наказывают, а депутатов за миллионы НЕТ", - свирепствуют украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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