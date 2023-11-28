Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить голубцы со свиными ребрами.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

1 белокочанная капуста

500 г фарша ассорти

30 г арахиса

30 г изюма

500 г свиных ребер

3 зубчика чеснока

1/3 шт. корня сельдерея

1 луковица репчатая

1 стакан томатного сока (можно больше, если сок не соленый, то подсолите его по вкусу)

соль и перец по вкусу









Из целого кочана капусты "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вырезает твердую сердцевину. Отправляем капусту в большую кастрюлю с кипящей водой, варим 3-5 минут, а затем вилкой отделяем листики от кочерыжки. С каждого листа осторожно срезаем грубую часть.

Чтобы приготовить начинку, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет мясной фарш, добавляет в него соль, перец, арахис и предварительно промытый и просушенный изюм, перемешивает все до однородности.





Формируем голубцы, заворачивая мясную начинку в капустные листья, выкладываем их в форму для запекания и перекладываем большими кусками лука, корня сельдерея, зубчиками чеснока и свиными ребрами.

Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко заливает голубцы томатным соком, чтобы полностью покрыть их жидкостью, и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут в режиме конвекция или верхнего и нижнего нагрева.



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