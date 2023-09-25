В Верховной Раде сообщили о трагедии – не стало известного политика.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что умер Андрей Иванчук.

«Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!», - сообщил Стефанчук на своей странице в Фейсбуке.

Андрей Владимирович Иванчук – украинский политик, народный депутат Украины. Член партии "Народный фронт", депутатской группы "Доверие".

Был председателем Комитета Верховной Рады Украины по экономической политике.

Андрею Иванчуку было 50 лет.

Отметим, что Иванчук был активным участником драки в Верховной Раде 11 декабря 2015 во время которой депутаты «Народного фронта» избили Олега Барну. Поводом для потасовки стало поведение Барны с тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком.

Также Иванчук обвинялся в коррупции.

Напомним, что в апреле 2023-го года Олег Барна погиб на фронте.