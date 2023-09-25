Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность группировки, которая работала на оккупантов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины успешно прекратили деятельность агентурной сети, действовавшей на территории Харьковщины и служившей интересам главного управления Вооруженных Сил российской федерации, известного как "игру". Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Эта злонамеренная группа занималась сбором разведданных по геолокациям укрепрайонов и маршрутов перемещения военной техники ВСУ, включая железнодорожный транспорт.

Среди главных задач этой вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, находившихся на передовой и разных военных комиссариатах. Важной целью их деятельности было отслеживание последствий воздушных ударов россии по Харькову.

По данным следствия, руководство агентурной группой осуществлялось из россии через бывшего местного жителя Харькова, который был рекрутирован российскими спецслужбами во время войны. У него была задача создать агентурную сеть в Харькове и привлек к этому своих знакомых.

Собранные агентами сведения передавались резиденту, который посылал их в рф.

После многоэтапной спецоперации Службы безопасности Украины были задержаны четверо участников этой российской агентурной сети. Сотрудники СБУ задокументировали их преступную деятельность.

Стоит отметить, что эти арестованные сейчас находятся под стражей и ждут рассмотрения судебных дел.

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