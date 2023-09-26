Во Львовской области судили мужчину за отказ от мобилизации в Украине, военнообязанный не пришел в военкомат.

Мужчина в октябре прошлого года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе .

Однако, как указано в приговоре суда, держа повестку о необходимости явиться в военкомат для отправки на службу - он не пришел и уклонился от призыва, поэтому против мужчины возбудили уголовное дело.

Обвиняемый во время заседания суда сообщил, что в то время, когда ему предстояло прийти в военкомат в разгар мобилизации в Украине - во Львовской области была воздушная тревога.

Мужчина снова получив повестку о необходимости прийти в военкомат - приехал, но в это время снова была воздушная тревога, мужчина сообщил, что его не впустили в помещение и выписали новую повестку.

В военкомате жителя Львовщины сообщили об уголовном деле из-за того, что его не могут мобилизовать.

Таким образом мужчина в сумме получил около пяти повесток для прохождения службы в воинской части в период мобилизации в Украине.

В результате мобилизованный не прибыл в ТЦК, но его не забирали, поэтому он считает, что «ответственность за это лежит исключительно на должностных лицах РТЦК».

Суд рассмотрел дело и исследовал все материалы дела, в том числе, что обвиняемый уклонялся от суда и был объявлен в розыск.

Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации в Украине, суд назначил ему три года тюрьмы.

Источник: zaxid.net.

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