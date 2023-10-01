Указанная статья предусматривает возможность лишения свободы сроком до 10 лет и конфискацию имущества.

Стало известно о преступлении, совершенном украинским правоохранителем. Расследование, проведенное работниками Государственного бюро расследований (ГБР), завершилось по делу правоохранителя, обвиняемого в том, что он, получив взятку, обещал способствовать смягчению наказания для мужчины, разоблаченного во время кражи. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Обвинительный акт уже направлен в суд. В ходе расследования было установлено, что правоохранитель пообещал помочь избежать тюремного заключения за незначительное взяточничество, в обмен на "небольшую плату". Мужчине угрожало до 8 лет тюрьмы, поэтому он согласился передать деньги через посредника – брата правоохранителя.

Правоохранитель вместе со своим братом был задержан специалистами ДБР во время передачи денег в июле 2023 года.

В настоящее время правоохранитель и его брат обвиняются в получении неправомерной выгоды должностным лицом (согласно части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Указанная статья предусматривает возможность лишения свободы сроком до 10 лет и конфискацию имущества. За процессуальным руководством этого дела стоит Николаевская областная прокуратура.

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