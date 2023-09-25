Судья признала украинского полковника Ярослава Анклевича виновным и присудила ему лишь уплатить штраф.

Полковник Ярослав Анклевич, чиновник военкомата, был признан виновным в превышении служебных полномочий. Городокский районный суд Львовской области вынес приговор украинскому полковнику.

В сентябре 2023 года суд установил, что во время своей работы начальником первого отдела Львовского Регионального Территориального Центра Комплектования и Специального Назначения полковник Анклевич незаконно исключал из списков военного учета офицеров запаса. Он делал это без надлежащих оформлений и утверждений от региональной Военно-Врачебной Комиссии (ВЛК).

Действия полковника привели к исключению 12 офицеров запаса по военному учету, позволив им уехать за границу. В постановлении суда было отмечено, что во время военного положения решения ВЛК об офицерах запаса должны обязательно утверждаться штатной ВЛК региона, иначе соответствующее исключение недействительно.

Анклевич лично подписывал справки ВЛК и заверял их печатью, делая отметки об исключении из военного учета без дальнейшей передачи в соответствующие органы. Его действия были чрезмерными и выходили за пределы его полномочий.

Судья признала Ярослава Анклевича виновным в превышении полномочий и должным образом назначила штраф в сумме 34 тысячи гривен. Решение суда может быть обжаловано апелляцией.

Источник: Zaxid.net

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