В настоящее время женщине объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В городе Ивано-Франковск, Служба безопасности Украины (СБУ) осуществила задержание уроженка россии, которая выражала симпатии к диктатору Путину и проявляла антиукраинские настроения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным СБУ, женщина активно способствовала распространению негативного восприятия Украины и ее граждан из-за запрещенных социальных сетей. В своих публикациях она подавала Украину как государство, не имеющее права на существование, и активно способствовало формированию антиукраинских взглядов.

Спецслужбы зафиксировали, что женщина распространяла сведения с оскорбительными высказываниями относительно украинского народа, клеветала на Вооруженные силы Украины и насмехалась над гибелью украинских защитников.

Она оправдывала российскую военную агрессию и распространяла недостоверную информацию, в частности, что украинские города были основаны россией, а Мариуполь стал "примерным городом" после аннексии.

Кроме того, женщина оказывала поддержку военным агрессора, выражала восхищение путиным и выражала симпатии к сталинизму и бывшему Советскому Союзу.

Во время обыска у женщины были изъяты компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами ее антиукраинской деятельности в запрещенной соцсети.

В настоящее время женщине объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан) и части 2 и 3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины и глорификация ее участников).

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