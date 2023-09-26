Это дело расследуют следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Под руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона было представлено подозрение директору государственного лесохозяйственного предприятия в связи с организацией незаконной порубки деревьев, имевшей серьезные последствия. Подробности были сообщены пресс-службой Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый спровоцировал санитарную рубку деревьев, нарушив установленный законом порядок. Эти рубки были выполнены подчиненными ему должностными лицами, не осведомленными о незаконности выдачи разрешений на рубку леса. Ущерб от такой деятельности оценивается в 3 миллиона гривен.

Эти действия повлекли за собой локальные изменения в ландшафте и угрожали защитным, водоохранным и другим экологическим характеристикам лесных массивов.

На данный момент директор был отстранен от должности, и проводится расследование, чтобы установить причастность других лиц к этому правонарушению.

Это дело расследуют следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области с участием сотрудников управления военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – от пяти до семи лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.