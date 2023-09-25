По обвиняемому может быть применено наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли случай коррупции бывшего руководителя стратегического оборонного предприятия во Львовской области.

Как сообщили в СБУ, незаконные действия этого должностного лица привели к фактическому разоружению нескольких комплексов украинского промышленного оборонного комплекса (ПВО) на сумму почти 2,4 миллиона бюджетных гривен.

Следствие установило, что до начала 2022 года этот человек предоставлял недообоснованные директивы своим подчиненным по раскомплектованию комплексов ПВО, которые доставлялись на предприятие для ремонта и модернизации. После этого он самовольно присваивал "выведенные из обращения" детали, содержащие значительное количество ценных металлов.

Проведённая СБУ экспертиза подтвердила факты этой преступной схемы. Это должностное лицо, таким образом, подорвало обороноспособность Украины перед полномасштабным вторжением и сделал все для того, чтобы ПВО стало непригодным.

Проводится расследование по установлению всех обстоятельств преступления, а по обвиняемому может быть применено наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве этого лица с российскими спецслужбами.

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