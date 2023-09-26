В Тернополе произошел неприятный инцидент, когда военного не допустили в местное заведение из-за его военной формы, объяснив это несоответствием дресс-кода. Историю сообщил журналист Андрей Смолий в Telegram.

Отмечается, что охранник заведения объяснил военному Вооруженных Сил Украины (ВСУ), что его военная форма не допускается к входу, поскольку "она отпугивает клиентов заведения". Также было отмечено, что в кафе действует политика дресс-кода и распоряжение администрации заведения.

Военный, одетый в камуфляж, выразил свое недовольство, отметив, что он защищает Украину на войне, но даже когда он возвращается домой, его не пускают в заведение.

В комментариях украинцы выражают возмущение из-за ситуации: "Благодаря таким вот ребятам в камуфляже бары и рестораны могут работать!!! К чему мы идем и куда?", "Вы посмотрите на этих молодчиков, ржут, потому что уже под кайфом, а парня , которого может на пару дней отпустили тупо динамят… что это делается?", "Все должны пойти повоевать на фронт, чтобы потом иметь нормальное отношение к военным и их не пугаться", "Конченное тернопольское заведение вместе с охранником и администрацией! Благодаря ВСУ вы и работаете!".

Позже администрация заведения изложила сообщения в Instagram и выразила сожаление из-за этой ситуации в отношении военнослужащего. Руководство бара принесло извинения и заявило, что подобная ситуация не повторится в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе устроили цинические поборы, детали коррупционной схемы.

Как сообщала Politeka, на фронте погиб защитник из Одессы, жена поделилась своей болью в сети.

Также писала Politeka, одесситке грозит срок за расширение собственного ресторана.