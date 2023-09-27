С 1 октября в Украине прекращается обращение некоторых монет и бумажных купюр, сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Согласно сообщению Национального банка Украины, украинцы не смогут использовать некоторые мелкие монеты и банкноты.
Как рассказал Национальный банк Украины (НБУ), в частности, больше не будет в обращении мелких монет: 1, 2, 5 и 25 копеек.
Также из обращения Национальный банк Украины (НБУ) снимает бумажные купюры, а именно банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенные до 2003 года или ранее. Эти купюры и монеты можно обменять на новые, обратившись в ближайшее отделение банка.
Процедура обмена возможна по 30 сентября 2023 года. После 1 октября банки перестают осуществлять такой обмен.
Национальный банк Украины (НБУ) уточнил, что для осуществления обмена следует обратиться в Национальный банк Украины (НБУ) по адресу:
- в Киеве: Контрактовая площадь, 2А
- в Днепре: улица Воскресенская, 13
- во Львове: улица Коперника, 4
- в Одессе: улица Ришельевская, 8
- в Харькове: Театральная площадь, 1
- в Хмельницком: улица Владимирская, 91
Обмен также будет доступен в уполномоченных банках, в частности, в АО "Ощадбанк", АО "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк" и АО "ПУМБ".
Подробности о местах обмена можно проверить на официальных веб-сайтах этих банков.
Национальный банк Украины (НБУ) добавил, что важно учесть, что обмен монет и купюр разрешен на всех номиналах, обращенных, в суммах, кратных 10 копейкам, без взимания каких-либо комиссионных взносов.
Последние новости Украины:
Напомним, НБУ изменит кредитные правила.
Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.
Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.