НБУ объявил, что процедура обмена возможна по 30 сентября 2023 года. После 1 октября банки перестают осуществлять такой обмен.

С 1 октября в Украине прекращается обращение некоторых монет и бумажных купюр, сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Согласно сообщению Национального банка Украины, украинцы не смогут использовать некоторые мелкие монеты и банкноты.

Как рассказал Национальный банк Украины (НБУ), в частности, больше не будет в обращении мелких монет: 1, 2, 5 и 25 копеек.

Также из обращения Национальный банк Украины (НБУ) снимает бумажные купюры, а именно банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенные до 2003 года или ранее. Эти купюры и монеты можно обменять на новые, обратившись в ближайшее отделение банка.

Процедура обмена возможна по 30 сентября 2023 года. После 1 октября банки перестают осуществлять такой обмен.

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил, что для осуществления обмена следует обратиться в Национальный банк Украины (НБУ) по адресу:

в Киеве: Контрактовая площадь, 2А

в Днепре: улица Воскресенская, 13

во Львове: улица Коперника, 4

в Одессе: улица Ришельевская, 8

в Харькове: Театральная площадь, 1

в Хмельницком: улица Владимирская, 91

Обмен также будет доступен в уполномоченных банках, в частности, в АО "Ощадбанк", АО "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк" и АО "ПУМБ".

Подробности о местах обмена можно проверить на официальных веб-сайтах этих банков.

Национальный банк Украины (НБУ) добавил, что важно учесть, что обмен монет и купюр разрешен на всех номиналах, обращенных, в суммах, кратных 10 копейкам, без взимания каких-либо комиссионных взносов.

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