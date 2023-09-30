В Херсоне задержали «на горячем» настоятеля одного из храмов УПЦ (МП).

Так, в Херсоне священник УПЦ (МП) торговал русским оружием и боеприпасами

СБУ совместно с Национальной полицией задержала настоятеля УПЦ (МП) в Херсонской области.

Священнослужитель подпольно продавал оружие и оставленные русскими боеприпасы.

Клирик хранил вражеские арсеналы в 2 схронах, один из них на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.

Сотрудники СБУ задержали «на горячем» настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) при попытке продать два переносных зенитно-ракетных комплекса «Игла» с комплектующими.

Священник также предлагал приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.

Стоимость средств поражения он оценил в 115 тысяч гривен.

Во время осмотра хранилища в Херсоне было изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Второй схрон оборудован в подвале девятиэтажного дома, где найден пулемет, автомат Калашникова 3 боевые гранаты Ф-1, около 7 тыс. патронов к автоматическому оружию.

Фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК.

Пока он находится под стражей, злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу, известно, что в дальнейшем будут переданы на нужды защитников.

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