Так, в Херсоне священник УПЦ (МП) торговал русским оружием и боеприпасами
СБУ совместно с Национальной полицией задержала настоятеля УПЦ (МП) в Херсонской области.
Священнослужитель подпольно продавал оружие и оставленные русскими боеприпасы.
Клирик хранил вражеские арсеналы в 2 схронах, один из них на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.
Сотрудники СБУ задержали «на горячем» настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) при попытке продать два переносных зенитно-ракетных комплекса «Игла» с комплектующими.
Священник также предлагал приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.
Стоимость средств поражения он оценил в 115 тысяч гривен.
Во время осмотра хранилища в Херсоне было изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.
Второй схрон оборудован в подвале девятиэтажного дома, где найден пулемет, автомат Калашникова 3 боевые гранаты Ф-1, около 7 тыс. патронов к автоматическому оружию.
Фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК.
Пока он находится под стражей, злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу, известно, что в дальнейшем будут переданы на нужды защитников.
Последние новости Украины:
К украинке пришли из СБУ после ее постов в сети: что нашли во время обыска в ее квартире.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за готовившиеся к наступлению ВСУ.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ