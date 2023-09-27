Взятие женщин на военный учет в рамках мобилизации осуществляется после определения их пригодности к военной службе.

Согласно постановлению №1487, принятому Кабинетом Министров Украины 30 декабря, установлен новый порядок военного учета для призывников, военнообязанных и резервистов в рамках мобилизации. Согласно этому документу, женщины-медики, которые на момент 30 декабря 2022 не были внесены в военный учет в рамках мобилизации, будут иметь право не становиться на этот учет до 2026 года.

Министерство обороны Украины подтвердило, что до 2026 года женщины, имеющие медицинскую специальность, не будут обязаны становиться на военный учет в рамках мобилизации. Это касается женщин, получивших медицинское или фармацевтическое образование в учреждениях профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования.

Условия возможной мобилизации женщин включают:

Не достижение женщиной 60-летнего возраста – предельного возраста пребывания в запасе.

Пригодность к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии (ВЛК). Женщина может быть признана годной к военной службе согласно выводам ВЛК: "пригодная к военной службе" или "непригодная к военной службе в мирное время, ограниченно годная в военное время". Однако наличие инвалидности не означает автоматической непригодности к военной службе.

Процесс включения женщин в военный учет в рамках мобилизации предполагает определение их пригодности к службе, регистрацию личных данных в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, а также издание соответствующего военно-учетного документа.

Женщины в рамках мобилизации будут включены в военный учет территориальным центром учета по месту регистрации проживания.

Украинцы активно комментируют эту новость в сети. Большинство понимают, что медики нужны, а другие заявляют, что сначала пусть станут на мобилизацию депутаты и судьи:

"Сначала мобилизация депутатов, барыг и клоунов!", "А теперь вопрос. Сколько медиков нужно на фронте? Сколько медиков нужно в госпиталях и больницах, если учесть то, что большинство больниц ликвидированы", "Война закончится тогда, когда на фронте будут депутаты, министры, судьи, прокуроры, сбу, полиция, олигархи и их дети!", "И до женщин уже добрались".

Источник: ТСН.

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