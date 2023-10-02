Так, полиция Киевщины прекратила противоправную деятельность супругов.
Как сообщили в полиции, муж с женой придумали схему продажи ввозимым в Украину из-за границы защитникам транспортных средств под видом безвозмездной помощи.
Мошенники действовали от имени одной из благотворительных организаций, руководителями которой они являлись.
Полиция установила, что в адрес фонда было ввезено тридцать автомобилей с освобождением от уплаты таможенных платежей.
Через некоторое время злоумышленники сбывали автомобили защитникам.
Известно, что мошенники получали от пяти до десяти тысяч долларов за одно транспортное средство.
К слову, в ходе санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей был изъят товар для защитников.
Правоохранители передали защитникам военное имущество, изъятое в результате обысков в двух областях.
По результатам обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей были изъяты бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и другое имущество для военных.
Также не было соответствующих документов, подтверждающих происхождение и легальный ввоз на территорию товаров.
Товары были изъяты из-за расследования в отношении уголовного производства.
Речь идет о незаконном использовании товаров гуманитарной помощи и уклонении от уплаты налогов.
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