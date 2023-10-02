Мошенники в Киевской области продавали гуманитарную помощь, которая была назначена защитникам.

Так, полиция Киевщины прекратила противоправную деятельность супругов.

Как сообщили в полиции, муж с женой придумали схему продажи ввозимым в Украину из-за границы защитникам транспортных средств под видом безвозмездной помощи.

Мошенники действовали от имени одной из благотворительных организаций, руководителями которой они являлись.

Полиция установила, что в адрес фонда было ввезено тридцать автомобилей с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Через некоторое время злоумышленники сбывали автомобили защитникам.

Известно, что мошенники получали от пяти до десяти тысяч долларов за одно транспортное средство.

К слову, в ходе санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей был изъят товар для защитников.

Правоохранители передали защитникам военное имущество, изъятое в результате обысков в двух областях.

По результатам обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей были изъяты бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и другое имущество для военных.

Также не было соответствующих документов, подтверждающих происхождение и легальный ввоз на территорию товаров.

Товары были изъяты из-за расследования в отношении уголовного производства.

Речь идет о незаконном использовании товаров гуманитарной помощи и уклонении от уплаты налогов.

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