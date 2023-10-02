Так, полиция Киевщины прекратила противоправную деятельность супругов.

Как сообщили в полиции, муж с женой придумали схему продажи ввозимым в Украину из-за границы защитникам транспортных средств под видом безвозмездной помощи.

Мошенники действовали от имени одной из благотворительных организаций, руководителями которой они являлись.

Полиция установила, что в адрес фонда было ввезено тридцать автомобилей с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Мошенники на Киевщине продавали гуманитарную помощь

Через некоторое время злоумышленники сбывали автомобили защитникам.

Известно, что мошенники получали от пяти до десяти тысяч долларов за одно транспортное средство.

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К слову, в ходе санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей был изъят товар для защитников.

Правоохранители передали защитникам военное имущество, изъятое в результате обысков в двух областях.

По результатам обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей были изъяты бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и другое имущество для военных.

Также не было соответствующих документов, подтверждающих происхождение и легальный ввоз на территорию товаров.

вилучено товар для захисників

Товары были изъяты из-за расследования в отношении уголовного производства.

Речь идет о незаконном использовании товаров гуманитарной помощи и уклонении от уплаты налогов.

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